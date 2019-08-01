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Инсайдеры Office могут установить сборку 13714.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 03:40
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 13714.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13714.20000).

Excel, PowerPoint, Word, Outlook

Государственные клиенты: используйте метки чувствительности для своих документов и электронных писем

Функции меток чувствительности теперь доступны для клиентов в средах GCC и GCC-H.

Узнать больше.

Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой некоторые диаграммы, использующие прерывистые диапазоны ячеек, не загружались при повторном открытии файлов;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Excel не запускалось или неожиданно происходил сбой, если использовались определенные параметры защиты от эксплойтов Windows Security (SimExec, CallerCheck);

PowerPoint

Известные исправления

• Исправлена проблема, которая связана с отображением эможди с цветом;

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, которая препятствовала восстановлению набора текста и присутствия в режиме реального времени после потери подключения к Интернету на определенный период времени;
• Исправлена проблема с совместным редактированием;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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