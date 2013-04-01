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Microsoft выпустила новую сборку Outlook для Mac для пользователей Beta Channel

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 02:31
  • Просмотров: 155

Компания Microsoft выпустила новую сборку Outlook для Mac для пользователей Beta Channel (Build 21012403).

Общие календари

• Открытие общих календарей теперь возобновилось в Beta Channel. Существующие общие календари будут перенесены при переходе на новый Outlook;

Импорт файлов .ics

• Теперь вы можете импортировать .ics-файлы событий календаря, перетащив их в Outlook или дважды щелкнув, а затем выбрав учетную запись/календарь, в котором будут сохранены события;



Исправления:

• Календарь: Кнопка собрания Teams теперь отображается при создании событий в средах, где применяются политики Conditional Access (CA);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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