Microsoft выпустила новую сборку Outlook для Mac для пользователей Beta Channel
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 02:31
- Просмотров: 155
Компания Microsoft выпустила новую сборку Outlook для Mac для пользователей Beta Channel (Build 21012403).
Общие календари
• Открытие общих календарей теперь возобновилось в Beta Channel. Существующие общие календари будут перенесены при переходе на новый Outlook;
Импорт файлов .ics
• Теперь вы можете импортировать .ics-файлы событий календаря, перетащив их в Outlook или дважды щелкнув, а затем выбрав учетную запись/календарь, в котором будут сохранены события;
Исправления:
• Календарь: Кнопка собрания Teams теперь отображается при создании событий в средах, где применяются политики Conditional Access (CA);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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