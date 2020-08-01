Инсайдеры Office могут установить сборку 13721.20008
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 15:55
- Просмотров: 159
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13721.20008).
Excel
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Excel неожиданно завершало работу при добавлении имени в диалоговом окне «Определение имени»;
Outlook
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой иконка шифрования не отображалась для писем, отправленных с использованием опции «Только шифрование»;
Project
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой проекты с длинными кириллическими именами не открывались через Центр проектов;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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