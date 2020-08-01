Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Инсайдеры Office могут установить сборку 13721.20008

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 15:55
  • Просмотров: 159
Инсайдеры Office могут установить сборку 13721.20008

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13721.20008).

Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой приложение Excel неожиданно завершало работу при добавлении имени в диалоговом окне «Определение имени»;

Outlook

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой иконка шифрования не отображалась для писем, отправленных с использованием опции «Только шифрование»;

Project

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой проекты с длинными кириллическими именами не открывались через Центр проектов;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Инсайдеры Office могут установить сборку 13519.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 13519.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 13510.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 13510.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 13426.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 13426.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 13219.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 13219.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 13205.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 13205.20000




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 21
Пользователей: 0
Гостей: 21
Роботы: Yandex Google
+1  
Новостей: 12901
+0  
Комментариев: 39450
+0  
Пользователей: 10051