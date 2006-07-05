Инсайдеры Office могут установить сборки 21020100&21020300
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 17:46
- Просмотров: 217
Инсайдеры Office получили очередные сборки для Mac (21020100&21020300).
Outlook
Новые функции
• Почта: новая улучшенная карта на холсте для предложений по орфографии и грамматике;
• Почта: вы можете заблокировать нежелательные электронные письма с помощью действий блокировки и фишинга в сообщении о спаме;
Исправления
• Учетные записи: решена проблема, из-за которой некоторые учетные записи Google не добавлялись в Outlook;
• Учетные записи: решена проблема, из-за которой определенные учетные записи IMAP не могли отправлять или синхронизировать электронную почту;
• Почта: новый Outlook теперь правильно отображается на греческом системном языке;
• Почта: печать нескольких сообщений работает в новом Outlook;
• Календарь: теперь в браузере будут открываться одиночные ссылки в поле местоположения, а не в карточке местоположения;
Известные проблемы
• Надстройки, добавленные на панель инструментов, удаляются при следующем запуске Outlook;
Excel
Исправления
• Исправлена проблема, из-за которой предложения автозаполнения значений ячейки не соответствовали регистру (верхний/нижний) предложения после ввода в ячейку;
• Исправлена проблема, из-за которой при запуске Excel неожиданно появлялось предупреждение об отсутствующей надстройке;
• Исправлена проблема, из-за которой выпадающий список, предлагающий параметры для параметров функции AGGREGATE, не отображался, когда должен;
• Исправлена проблема, когда положение курсора появлялось не в том месте при переименовании листа;
• Исправлена проблема на панели общих настроек, когда элементы были расположены слишком далеко друг от друга, в результате чего панель была больше, чем ожидалось;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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