Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Инсайдеры Office могут установить сборки 21020100&21020300

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 17:46
  • Просмотров: 217
Инсайдеры Office могут установить сборки 21020100&21020300

Инсайдеры Office получили очередные сборки для Mac (21020100&21020300).

Outlook

Новые функции

• Почта: новая улучшенная карта на холсте для предложений по орфографии и грамматике;



• Почта: вы можете заблокировать нежелательные электронные письма с помощью действий блокировки и фишинга в сообщении о спаме;

Исправления

• Учетные записи: решена проблема, из-за которой некоторые учетные записи Google не добавлялись в Outlook;
• Учетные записи: решена проблема, из-за которой определенные учетные записи IMAP не могли отправлять или синхронизировать электронную почту;
• Почта: новый Outlook теперь правильно отображается на греческом системном языке;
• Почта: печать нескольких сообщений работает в новом Outlook;
• Календарь: теперь в браузере будут открываться одиночные ссылки в поле местоположения, а не в карточке местоположения;

Известные проблемы

• Надстройки, добавленные на панель инструментов, удаляются при следующем запуске Outlook;

Excel

Исправления

• Исправлена проблема, из-за которой предложения автозаполнения значений ячейки не соответствовали регистру (верхний/нижний) предложения после ввода в ячейку;
• Исправлена проблема, из-за которой при запуске Excel неожиданно появлялось предупреждение об отсутствующей надстройке;
• Исправлена проблема, из-за которой выпадающий список, предлагающий параметры для параметров функции AGGREGATE, не отображался, когда должен;
• Исправлена проблема, когда положение курсора появлялось не в том месте при переименовании листа;
• Исправлена проблема на панели общих настроек, когда элементы были расположены слишком далеко друг от друга, в результате чего панель была больше, чем ожидалось;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Инсайдеры Office могут установить сборку 20121703

Инсайдеры Office могут установить сборку 20121703

Инсайдеры Office могут установить сборку 20111807

Инсайдеры Office могут установить сборку 20111807

Инсайдеры Office могут установить сборку 20110306

Инсайдеры Office могут установить сборку 20110306

Инсайдеры Office могут установить сборку 13219.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 13219.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 20060705

Инсайдеры Office могут установить сборку 20060705




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 28
Пользователей: 1
Гостей: 27
Роботы: Google Yandex
Илья
+10  
Новостей: 12943
+0  
Комментариев: 39451
+1  
Пользователей: 10052