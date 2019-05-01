Темный режим Microsoft Word скоро станет еще темнее
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 18:44
- Просмотров: 292
Инсайдеры Office в Beta Channel могут опробовать улучшенный темный режим. Теперь, когда вы устанавливаете Microsoft Word на его черную тему, приложение инвертирует цвета вашего документа. Ранее, когда вы использовали черную тему, приложение инвертировало меню, но оставляло документ в покое.
Это изменение было замечено Хейденом Барнсом, инженером-менеджером Ubuntu on Windows Subsystem for Linux в Canonical.
Обновленный темный режим больше похож на настоящий темный режим и впишется в систему с другими элементами, установленными в темный режим.
Nice: Dark mode in Word now inverts the colors on your document too, not just the menus. In the @office 365 Insiders Beta Channel. pic.twitter.com/WY6w3y2J9V— Hayden Barnes (@unixterminal) February 8, 2021
Вот текущий темный режим для сравнения:
Хотя в Microsoft Word тема называется «черной», вы также можете получить ее, установив для Word значение «Использовать системные настройки», если на вашем компьютере установлен темный режим.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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