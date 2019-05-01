Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Темный режим Microsoft Word скоро станет еще темнее

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 18:44
  • Просмотров: 292

Инсайдеры Office в Beta Channel могут опробовать улучшенный темный режим. Теперь, когда вы устанавливаете Microsoft Word на его черную тему, приложение инвертирует цвета вашего документа. Ранее, когда вы использовали черную тему, приложение инвертировало меню, но оставляло документ в покое.

Это изменение было замечено Хейденом Барнсом, инженером-менеджером Ubuntu on Windows Subsystem for Linux в Canonical.

Обновленный темный режим больше похож на настоящий темный режим и впишется в систему с другими элементами, установленными в темный режим.



Вот текущий темный режим для сравнения:



Хотя в Microsoft Word тема называется «черной», вы также можете получить ее, установив для Word значение «Использовать системные настройки», если на вашем компьютере установлен темный режим.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
  • +2
Похожие новости
Обзор Windows 10
OneDrive for Web получит тёмный режим в январе

OneDrive for Web получит тёмный режим в январе

Outlook для Android и iOS получил тёмную тему

Outlook для Android и iOS получил тёмную тему

Бета-версия OneNote для Android получила тёмный режим

Бета-версия OneNote для Android получила тёмный режим

Темный режим скоро появится в Outlook для Android

Темный режим скоро появится в Outlook для Android

Инсайдеры OneNote начали тестировать тёмный режим

Инсайдеры OneNote начали тестировать тёмный режим




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 29
Пользователей: 1
Гостей: 28
Роботы: Google Yandex
Илья
+10  
Новостей: 12943
+0  
Комментариев: 39451
+1  
Пользователей: 10052