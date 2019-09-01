Инсайдеры Office могут установить сборку 13806.20000
-
- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 22:12
- Просмотров: 81
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13806.20000).
Word, Outlook
Диктовка доступна на других языках
Диктовка доступна на большем количестве языков, поэтому больше говорящих могут использовать преобразование речи в текст. Эта функция поддерживает семь новых языков: хинди, русский, польский, португальский (Португалия), корейский, тайский и китайский (Тайвань).
Outlook
Более быстрые предложения
Microsoft Search предоставит более быстрые и актуальные предложения при добавлении людей в строки «Кому», «Копия» и «Скрытая копия».
Excel
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Excel иногда неожиданно закрывалось при попытке отобразить карточку типов данных из-за невозможности получить изображение;
PowerPoint
Известные исправления
• Исправлена проблема с зацикливанием анимации и звуковых закладок;
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема в автосохранении;
• Исправлена проблема с разрешением конфликтов при совместном редактировании;
Project
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Project могло неожиданно закрыться, если вы запускали JAWS и переходили в диалоговое окно с информацией о задаче;
• Исправлена проблема, из-за которой задача, выполненная на 100%, могла вернуться к завершению на 99%;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 24
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Google Yandex
+2Новостей: 12951
+0Комментариев: 39451
+0Пользователей: 10052