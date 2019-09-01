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Инсайдеры Office могут установить сборку 13806.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 22:12
  • Просмотров: 81
Инсайдеры Office могут установить сборку 13806.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13806.20000).

Word, Outlook

Диктовка доступна на других языках

Диктовка доступна на большем количестве языков, поэтому больше говорящих могут использовать преобразование речи в текст. Эта функция поддерживает семь новых языков: хинди, русский, польский, португальский (Португалия), корейский, тайский и китайский (Тайвань).

Outlook

Более быстрые предложения

Microsoft Search предоставит более быстрые и актуальные предложения при добавлении людей в строки «Кому», «Копия» и «Скрытая копия».

Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой приложение Excel иногда неожиданно закрывалось при попытке отобразить карточку типов данных из-за невозможности получить изображение;

PowerPoint

Известные исправления

• Исправлена проблема с зацикливанием анимации и звуковых закладок;

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема в автосохранении;
• Исправлена проблема с разрешением конфликтов при совместном редактировании;

Project

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой приложение Project могло неожиданно закрыться, если вы запускали JAWS и переходили в диалоговое окно с информацией о задаче;
• Исправлена проблема, из-за которой задача, выполненная на 100%, могла вернуться к завершению на 99%;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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