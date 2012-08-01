Microsoft добавит функцию текстовых предсказаний в Microsoft Word для Windows в следующем месяце

Просто начните печатать в документе в Word и обратите внимание, что начинают появляться прогнозы. Нажмите клавишу TAB, чтобы принять прогноз, и клавишу ESC, чтобы отклонить его.

Функция текстовых прогнозов предложит текст, который вы, возможно, захотите ввести следующим, основываясь на контексте и машинном обучении. Это сэкономит вам время, сделав его более быстрым для написания ваших документов. Кроме того, эта функция уменьшает орфографические и грамматические ошибки и со временем учится давать лучшие рекомендации, основанные на вашем стиле письма.Microsoft добавит функцию текстовых предсказаний в Microsoft Word для Windows в марте.Узнать другие подробности можно здесь