Microsoft добавит функцию текстовых предсказаний в Microsoft Word для Windows в следующем месяце
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 15:58
- Просмотров: 116
Функция текстовых прогнозов предложит текст, который вы, возможно, захотите ввести следующим, основываясь на контексте и машинном обучении. Это сэкономит вам время, сделав его более быстрым для написания ваших документов. Кроме того, эта функция уменьшает орфографические и грамматические ошибки и со временем учится давать лучшие рекомендации, основанные на вашем стиле письма.
Вот как работает эта функция:
Просто начните печатать в документе в Word и обратите внимание, что начинают появляться прогнозы. Нажмите клавишу TAB, чтобы принять прогноз, и клавишу ESC, чтобы отклонить его.
Microsoft добавит функцию текстовых предсказаний в Microsoft Word для Windows в марте.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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