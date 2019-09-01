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Presenter Coach для PowerPoint теперь доступен для инсайдеров Office на Mac

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 19:32
  • Просмотров: 207

Microsoft объявила, что функция Presenter Coach для PowerPoint теперь доступна для инсайдеров Office, зарегистрированных в Beta Channel на устройствах macOS. Эта функция была впервые анонсирована почти два года назад, и она основана на искусственном интеллекте и распознавании речи, чтобы помочь пользователям улучшить свои навыки презентации, чтобы они стали более привлекательными и эффективными. В прошлом году она появилась и на Android.

По сути, Presenter Coach прислушивается к тому, что говорит докладчик, и пытается уловить распространенные злоупотребления, которые делают презентацию менее привлекательной. Если пользователь делает длительные паузы во время презентации, например, или если есть постоянное повторное использование звуков, таких как «ммм», Presenter Coach PowerPoint сообщит ему, чтобы он мог решить эту проблему. Он также обнаруживает монотонные речи, которые могут сделать презентацию менее интересной.

Presenter Coach для PowerPoint теперь доступен для инсайдеров Office на Mac


Чтобы использовать Presenter Coach в PowerPoint для Mac, вам нужно перейти на вкладку «Слайд-шоу» и выбрать «Репетировать с тренером». Для этой функции требуется стабильное подключение к Интернету и, конечно же, микрофон, будь то встроенный в ваше устройство или внешний.

В настоящее время Presenter Coach доступен только для инсайдеров Office в macOS с версией 16.27 (сборка 21021100) или новее. Также он пока работает только на английском языке, хотя Microsoft заявляет, что в будущем будет поддерживаться и больше языков.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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