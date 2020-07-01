Инсайдеры Office могут установить сборку 21022805
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 23:14
- Просмотров: 59
Инсайдеры Office получили очередную сборку для iOS (Build 21022805).
Word, Excel, PowerPoint
Доступ к командам на мыши и трекпаде
Пользователи, использующие мышь или трекпад со своим iPad, могут получить доступ к новым контекстным меню, разработанным для этих устройств, что дает им быстрый доступ к полезным командам. Эта функция доступна в Word, Excel, PowerPoint или новом приложении Office для iPad.
Word
Диктовка доступна на других языках
Диктовка теперь доступна на большем количестве языков. С добавлением большего количества языков больше говорящих по всему миру могут использовать преобразование речи в текст. Диктовка теперь поддерживает семь новых языков: хинди, русский, польский, португальский (Португалия), корейский, тайский и китайский (Тайвань). Microsoft продолжает добавлять и другие языки.
Office
Приложение Office на iPad
Microsoft рада сообщить, что новое приложение Microsoft Office, которое вам нравится на вашем iPhone, теперь доступно и для iPad. Microsoft объединяет известные вам приложения Word, Excel и PowerPoint в одно приложение, оптимизированное для iPadOS.
Узнать больше.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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