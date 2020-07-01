Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Инсайдеры Office могут установить сборку 21022805

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 23:14
  • Просмотров: 59
Инсайдеры Office могут установить сборку 21022805

Инсайдеры Office получили очередную сборку для iOS (Build 21022805).

Word, Excel, PowerPoint

Доступ к командам на мыши и трекпаде

Пользователи, использующие мышь или трекпад со своим iPad, могут получить доступ к новым контекстным меню, разработанным для этих устройств, что дает им быстрый доступ к полезным командам. Эта функция доступна в Word, Excel, PowerPoint или новом приложении Office для iPad.

Word

Диктовка доступна на других языках

Диктовка теперь доступна на большем количестве языков. С добавлением большего количества языков больше говорящих по всему миру могут использовать преобразование речи в текст. Диктовка теперь поддерживает семь новых языков: хинди, русский, польский, португальский (Португалия), корейский, тайский и китайский (Тайвань). Microsoft продолжает добавлять и другие языки.

Office

Приложение Office на iPad

Microsoft рада сообщить, что новое приложение Microsoft Office, которое вам нравится на вашем iPhone, теперь доступно и для iPad. Microsoft объединяет известные вам приложения Word, Excel и PowerPoint в одно приложение, оптимизированное для iPadOS.

Узнать больше.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Инсайдеры Office могут установить сборку 13806.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 13806.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 13704.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 13704.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 13628.20030

Инсайдеры Office могут установить сборку 13628.20030

Инсайдеры Office могут установить сборку 13127.20002

Инсайдеры Office могут установить сборку 13127.20002

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.13127.20012

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.13127.20012




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 28
Пользователей: 0
Гостей: 28
Роботы: Yandex Mail Ru Google
+7  
Новостей: 13024
+0  
Комментариев: 39446
+0  
Пользователей: 10052