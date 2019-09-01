Инсайдеры Office могут установить сборку 13906.20000
-
- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 15:39
- Просмотров: 286
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13906.20000).
PowerPoint
Вставка видео Flipgrid в PowerPoint
PowerPoint теперь поддерживает вставку видео Flipgrid в слайды.
Excel
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой гиперссылки, созданные с помощью функции ГИПЕРССЫЛКА, не работали, если файл был сохранен как документ PDF;
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема с комментариями во время соавторства;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 26
Пользователей: 0
Гостей: 26
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 26
Роботы: Google Yandex
+1Новостей: 13061
+0Комментариев: 39448
+0Пользователей: 10053