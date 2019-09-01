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Инсайдеры Office могут установить сборку 13906.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 15:39
  • Просмотров: 286
Инсайдеры Office могут установить сборку 13906.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13906.20000).

PowerPoint

Вставка видео Flipgrid в PowerPoint

PowerPoint теперь поддерживает вставку видео Flipgrid в слайды.

Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой гиперссылки, созданные с помощью функции ГИПЕРССЫЛКА, не работали, если файл был сохранен как документ PDF;

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема с комментариями во время соавторства;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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