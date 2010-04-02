Инсайдеры Office могут установить сборку 13901.20148
-
- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 18:42
- Просмотров: 110
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13901.20148).
Excel, PowerPoint, Word
Автосохранение и соавторство на чувствительных зашифрованных документах
Не меняйте продуктивность на безопасность. С помощью Microsoft Information Protection документы, зашифрованные с помощью меток чувствительности, теперь могут быть автоматически сохранены и совместно созданы другими пользователями в режиме реального времени, как и незашифрованные документы. Требуется регистрация арендатора.
Word
Темный режим для документов Word
Тёмный режим может помочь уменьшить нагрузку на глаза и приспособиться к чувствительности освещения во время работы с документами.
Узнать больше.
Outlook
Новый опыт бронирования конференц-залов и рабочих областей
Опыт бронирования конференц-залов был обновлен, и вместе с ним Microsoft добавила возможности, позволяющие вам планировать индивидуальные рабочие пространства.
Visio
Иконки Office имеют новый вид
Иконки продукта были переработаны, чтобы отразить простой, мощный и интеллектуальный опыт Office.
Узнать больше.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 18
Пользователей: 0
Гостей: 18
Роботы: Yandex Mail Ru Google
Пользователей: 0
Гостей: 18
Роботы: Yandex Mail Ru Google
+11Новостей: 13072
+1Комментариев: 39449
+0Пользователей: 10053