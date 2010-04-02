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Инсайдеры Office могут установить сборку 13901.20148

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 18:42
  • Просмотров: 110
Инсайдеры Office могут установить сборку 13901.20148

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13901.20148).

Excel, PowerPoint, Word

Автосохранение и соавторство на чувствительных зашифрованных документах

Не меняйте продуктивность на безопасность. С помощью Microsoft Information Protection документы, зашифрованные с помощью меток чувствительности, теперь могут быть автоматически сохранены и совместно созданы другими пользователями в режиме реального времени, как и незашифрованные документы. Требуется регистрация арендатора.

Word

Темный режим для документов Word

Тёмный режим может помочь уменьшить нагрузку на глаза и приспособиться к чувствительности освещения во время работы с документами.

Узнать больше.

Outlook

Новый опыт бронирования конференц-залов и рабочих областей

Опыт бронирования конференц-залов был обновлен, и вместе с ним Microsoft добавила возможности, позволяющие вам планировать индивидуальные рабочие пространства.

Visio

Иконки Office имеют новый вид

Иконки продукта были переработаны, чтобы отразить простой, мощный и интеллектуальный опыт Office.

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Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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