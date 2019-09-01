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Функция PowerPoint Presenter Coach доступна на всех платформах

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 20:30
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Сегодня Microsoft объявила, что функция PowerPoint Presenter Coach теперь доступна на всех платформах, где доступно приложение PowerPoint, после того, как она была представлена в веб-версии почти два года назад. Presenter Coach — это в значительной степени то, на что это похоже, инструмент, который помогает пользователям подготовиться к презентациям. Он может обнаруживать такие вещи, как монотонный голос, повторяющиеся звуки «ммм» или если докладчик говорит слишком быстро, и сообщает им об этом в режиме реального времени, чтобы они могли улучшить эти аспекты.

В дополнение к более широкой доступности, Presenter Coach также получает ряд обновлений. В дополнение к предложениям, связанным с речью, теперь он также может давать рекомендации по языку тела. Это в основном ориентировано на виртуальные презентации, так как вам нужно находиться перед веб-камерой, чтобы она увидела вас в первую очередь, и она может сказать вам, имеет ли ваша аудитория четкое представление о вас, если вы находитесь слишком далеко от камеры, или если вы не обращены к ней.

Но есть также больше функций, ориентированных на реальную речь в презентации, например, новые предложения относительно повторяющегося языка. Если вы используете одно и то же слово несколько раз, Presenter Coach объединит эти повторяющиеся слова в резюме в конце и перечислит альтернативные слова, которые можно использовать вместо них.


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Наконец, он также сможет предупредить вас о потенциально неправильном произношении слов, что может быть особенно полезно для людей, не являющихся носителями языка. Во время презентации, если вы произнесете слово неправильно, появится Presenter Coach, чтобы вы знали, и вы также можете прослушать правильное произношение прямо из предложений, а затем попрактиковаться в нем. Сначала они будут основаны на произношении «Общий американский английский», и вы можете отключить эти предложения, если не согласны с ними.

Эти функции доступны в качестве предварительной версии прямо сейчас, и только в PowerPoint в Интернете, но в конечном итоге они должны появиться на всех платформах. Как обычно, Microsoft заявляет, что она не сохраняет аудио или видео с репетиций с Presenter Coach, для тех, кто обеспокоен последствиями этой функции для конфиденциальности.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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