Excel в Интернете позволит пользователям видеть изменения от коллег за последние 60 дней
-
- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 21:12
- Просмотров: 102
Microsoft недавно анонсировала новую возможность, которая скоро появится в Excel в Интернете. Эта функция позволит пользователям отслеживать все изменения, внесенные их коллегами в рабочую книгу Excel за последние 60 дней. Обновление начало развертываться на прошлой неделе и доступно в качестве предварительной версии для инсайдеров Office, использующих сборки Targeted release.
«Функция Показать изменения позволяет вам уверенно сотрудничать с другими, позволяя точно видеть, какие изменения были внесены в ваши рабочие книги за последние 60 дней. Вы можете увидеть подробную информацию о том, кто что, где и когда изменил, а также предыдущее значение ячейки для быстрого возврата, если это необходимо», - пояснили в компании.
Нажмите на изображение для демонстрации
Возможность отслеживания и проверки изменений пригодится людям, которые удаленно работают над общими рабочими книгами. Это позволяет владельцу документа фильтровать массовые изменения, выбирая лист Excel, определенный диапазон или даже отдельную ячейку. Эта функция поддерживается на всех платформах, включая Mac, Windows, iOS, Android и iPad.
Чтобы опробовать эту функцию, вам нужно будет открыть рабочую книгу Excel в веб-приложении, выбрать вкладку «Обзор» и щёлкнуть опцию «Показать изменения». Список изменений появится в правой части панели «Изменения», а самые последние изменения появятся в верхней части экрана.
Microsoft отметила, что файл Excel должен храниться в OneDrive или SharePoint для отслеживания этих изменений, и эта функция доступна только пользователям с разрешениями на редактирование. Команда Office Insider также признала несколько известных проблем, и вы можете найти их список на этой странице поддержки.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 28
Пользователей: 0
Гостей: 28
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 28
Роботы: Yandex Google
+7Новостей: 13090
+0Комментариев: 39449
+0Пользователей: 10053