Microsoft Word в Интернете теперь может преобразовывать вашу работу в презентацию PowerPoint
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 16:23
- Просмотров: 149
Решения Microsoft 365 в Интернете, такие как Word, PowerPoint и Excel, являются удобными инструментами для тех, кто готов пойти на компромисс в отношении некоторых функций и по-прежнему иметь возможность использования этих служб в браузере, не жертвуя пространством для хранения. Вчера Microsoft анонсировала усовершенствования веб-версии Word, в которой теперь есть возможность автоматического преобразования вашей работы в презентацию PowerPoint.
Пользователи с подпиской на Microsoft 365 могут просто открыть свой документ Word в Интернете, щелкнуть Файл> Экспорт> Экспорт в презентацию PowerPoint, выбрать тему и подождать пару секунд, пока служба автоматически преобразует его в презентацию PowerPoint.
Наконец, важно отметить, что этот процесс преобразования в настоящее время поддерживает только английский язык и недоступен в Safari и Internet Explorer. Согласно веб-странице поддержки, прямо сейчас он доступен только некоторым пользователям и будет постепенно развертываться среди всех пользователей по всему миру.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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