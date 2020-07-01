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Инсайдеры Office могут установить сборку 13919.20002

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 03:03
  • Просмотров: 93
Инсайдеры Office могут установить сборку 13919.20002

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13919.20002).

Outlook

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой некоторые пользователи испытывали сбой при синхронизации изменений иерархии папок;

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой стили копирования и вставки могли не совпадать во вставленном тексте;

Office

Известные исправления

• Исправлена проблема с производительностью, которая связана с итерацией текста;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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