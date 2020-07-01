Инсайдеры Office могут установить сборку 13919.20002
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 03:03
- Просмотров: 93
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13919.20002).
Outlook
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые пользователи испытывали сбой при синхронизации изменений иерархии папок;
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой стили копирования и вставки могли не совпадать во вставленном тексте;
Office
Известные исправления
• Исправлена проблема с производительностью, которая связана с итерацией текста;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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