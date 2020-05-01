Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

В PowerPoint для Windows добавлена интеграция с собраниями Microsoft Teams

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 20:23
  • Просмотров: 139

Microsoft анонсировала новую возможность, которая позволяет пользователям представлять свои слайды прямо из PowerPoint для Windows на собрании Teams. Впервые об этой функции было объявлено на Ignite 2021 в прошлом месяце, и теперь обновление постепенно развертывается в качестве предварительной версии для инсайдеров Office в Beta Channel (Build 13926.20000 и более поздние версии).

С PowerPoint Live в Teams пользователи теперь могут представлять свои презентации PowerPoint одним щелчком мыши. Новый инструмент разработан, чтобы сделать виртуальные презентации намного проще и интуитивно понятнее как для докладчика, так и для участников собрания. Это позволит докладчикам видеть заметки, слайды и чат собрания в одном представлении.

Эта функция также позволяет участникам собрания персонализировать свой опыт, более гибко взаимодействуя с общими слайдами и другим контентом. Это значительное улучшение для людей с ограниченными возможностями обучения и поможет им читать и учиться в удобном для них темпе.

В PowerPoint для Windows добавлена интеграция с собраниями Microsoft Teams




Чтобы опробовать эту функцию, докладчикам необходимо присоединиться к собранию или звонку из приложения Microsoft Teams для рабочего стола. После этого откройте презентацию в PowerPoint для Windows, чтобы представить её на собрании Teams. У докладчиков есть две точки доступа для запуска сессии Teams. Они могут либо нажать кнопку «Present in Teams» в правом верхнем углу экрана, либо перейти на вкладку «Начать слайд-шоу», а затем выбрать опцию «Present in Teams».

Microsoft отметила, что пользователи должны иметь лицензию на Office 365 E5/A5, Office 365 E3/A3 или Microsoft 365 for Government.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Teams скоро позволит пользователям выделять до 7 пользователей, переводить слайд-шоу PowerPoint

Teams скоро позволит пользователям выделять до 7 пользователей, переводить слайд-шоу PowerPoint

Microsoft Teams теперь показывает заметки и миниатюры слайдов PowerPoint

Microsoft Teams теперь показывает заметки и миниатюры слайдов PowerPoint

Собрания Microsoft Teams получили функцию Live Reactions

Собрания Microsoft Teams получили функцию Live Reactions

Пользователи Microsoft Teams теперь могут тестировать PowerPoint Presenter View

Пользователи Microsoft Teams теперь могут тестировать PowerPoint Presenter View

Microsoft анонсировала апрельский пакет обновлений для Microsoft Teams

Microsoft анонсировала апрельский пакет обновлений для Microsoft Teams




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 37
Пользователей: 1
Гостей: 36
Роботы: Yandex Google
DavinSib
+13  
Новостей: 13172
+0  
Комментариев: 39449
+0  
Пользователей: 10055