В PowerPoint для Windows добавлена интеграция с собраниями Microsoft Teams

Microsoft анонсировала новую возможность, которая позволяет пользователям представлять свои слайды прямо из PowerPoint для Windows на собрании Teams. Впервые об этой функции было объявлено на Ignite 2021 в прошлом месяце, и теперь обновление постепенно развертывается в качестве предварительной версии для инсайдеров Office в Beta Channel (Build 13926.20000 и более поздние версии).С PowerPoint Live в Teams пользователи теперь могут представлять свои презентации PowerPoint одним щелчком мыши. Новый инструмент разработан, чтобы сделать виртуальные презентации намного проще и интуитивно понятнее как для докладчика, так и для участников собрания. Это позволит докладчикам видеть заметки, слайды и чат собрания в одном представлении.Эта функция также позволяет участникам собрания персонализировать свой опыт, более гибко взаимодействуя с общими слайдами и другим контентом. Это значительное улучшение для людей с ограниченными возможностями обучения и поможет им читать и учиться в удобном для них темпе.Чтобы опробовать эту функцию, докладчикам необходимо присоединиться к собранию или звонку из приложения Microsoft Teams для рабочего стола. После этого откройте презентацию в PowerPoint для Windows, чтобы представить её на собрании Teams. У докладчиков есть две точки доступа для запуска сессии Teams. Они могут либо нажать кнопку «Present in Teams» в правом верхнем углу экрана, либо перейти на вкладку «Начать слайд-шоу», а затем выбрать опцию «Present in Teams».Microsoft отметила, что пользователи должны иметь лицензию на Office 365 E5/A5, Office 365 E3/A3 или Microsoft 365 for Government.Узнать другие подробности можно здесь