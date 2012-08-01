Microsoft объявляет о расширенной доступности нового современного опыта комментирования в Microsoft Word
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 03:20
- Просмотров: 199
Компания Microsoft объявила о расширении доступности нового современного опыта комментирования в Microsoft Word. До сих пор современный опыт комментирования был доступен в мобильной и веб-версиях Word. В настоящее время Microsoft развертывает эту функцию в Production в Word для Windows и Current Channel (Preview) в Word для Mac.
Вот как работает современный опыт комментирования:
• С современными комментариями вам больше не нужно беспокоиться о том, что ваши комментарии увидят другие, прежде чем вы закончите их редактировать. После создания нового комментария или ответа нажмите кнопку «Опубликовать» или используйте сочетание клавиш Ctrl + Enter (Windows) или Cmd + Enter (MacOS), чтобы поделиться своими мыслями с другими. Теперь комментарий или ответ может редактировать только тот, кто его создал;
• В Word вы найдете комментарии справа от вашей страницы, по умолчанию;
• На панели комментариев вы можете увидеть единый список всех комментариев в вашем документе, включая исправленные комментарии. Чтобы переключаться между контекстным представлением и панелью комментариев, просто нажмите кнопку «Комментарии» в правом верхнем углу окна Word;
• Теперь, если вы корпоративный пользователь, работающий с облачными файлами, вам будет проще использовать @mention, чтобы позвонить одному или нескольким коллегам в вашей организации или учебном заведении. Просто выделите текст, нажмите кнопку «Комментарий», введите свой комментарий и @mention всех, кто должен его увидеть. Когда вы разместите свой комментарий, все, кого вы в нём @mention, получат уведомление по электронной почте;
Нажмите на изображение для демонстрации
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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