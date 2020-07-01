Инсайдеры Office могут установить сборку 14007.20002
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 22:05
- Просмотров: 153
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14007.20002).
Excel
Известные исправления
• Исправлена проблема, которая приводила к сбою Excel при использовании 32-битной версии Office в 64-битной версии Windows;
• Исправлена проблема, из-за которой диктор неправильно считывал свойства двух кнопок на вкладке «Верхний/Нижний колонтитул» в диалоговом окне «Параметры страницы»;
PowerPoint
Известные исправления
• Исправлена проблема, которая связана со связанными изображениями;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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