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Инсайдеры Office могут установить сборку 13901.20216

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 18:48
  • Просмотров: 116
Инсайдеры Office могут установить сборку 13901.20216

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13901.20216).

Excel

Импорт данных из динамических массивов

Теперь вы можете использовать инструменты «Получить и преобразовать данные» для импорта и очистки данных, поступающих из динамических массивов в текущей рабочей книге.

PowerPoint

Попробуйте выступать на собраниях Teams прямо из PowerPoint

Раньше для презентации на собрании достаточно было щелкнуть слайд-шоу в вашей колоде PowerPoint. В настоящее время, даже если вы можете находиться не в одной комнате со своей аудиторией, Microsoft считает, что процесс презентации должен быть таким же простым и интуитивно понятным - нажатие кнопки «Present in Teams» в PowerPoint - единственный шаг, который вам нужно сделать, чтобы представить колоду в вашем собрании Teams!

Узнать больше.




Outlook

Получайте предложения по файлам при поиске

Чтобы найти файлы быстрее, начните вводить заголовок в поле поиска, чтобы отобразить все связанные файлы. Вы также можете искать по чьему-то имени или по имени конкретного файла, если знаете его.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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