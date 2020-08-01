Инсайдеры Office могут установить сборку 13901.20216
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 18:48
- Просмотров: 116
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13901.20216).
Excel
Импорт данных из динамических массивов
Теперь вы можете использовать инструменты «Получить и преобразовать данные» для импорта и очистки данных, поступающих из динамических массивов в текущей рабочей книге.
PowerPoint
Попробуйте выступать на собраниях Teams прямо из PowerPoint
Раньше для презентации на собрании достаточно было щелкнуть слайд-шоу в вашей колоде PowerPoint. В настоящее время, даже если вы можете находиться не в одной комнате со своей аудиторией, Microsoft считает, что процесс презентации должен быть таким же простым и интуитивно понятным - нажатие кнопки «Present in Teams» в PowerPoint - единственный шаг, который вам нужно сделать, чтобы представить колоду в вашем собрании Teams!
Узнать больше.
Outlook
Получайте предложения по файлам при поиске
Чтобы найти файлы быстрее, начните вводить заголовок в поле поиска, чтобы отобразить все связанные файлы. Вы также можете искать по чьему-то имени или по имени конкретного файла, если знаете его.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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