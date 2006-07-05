Инсайдеры Office могут установить сборку 21042701
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 01:34
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 21042701).
Outlook
Исправления
• Контакты: Теперь мы можем удалить сразу несколько категорий в контактах;
• Compose: Добавлена подсказка при отбрасывании черновика сообщения;
• Поиск: Добавить дополнительные параметры больше нельзя, если в расширенном поиске включены все параметры;
Новые или улучшенные функции
• Поддержка POP – Ваши учетные записи POP теперь поддерживаются в новом Outlook! Добавьте свои учетные записи POP через настройки учетных записей;
• Закрепление сообщений: Закрепите важные сообщения, чтобы они могли привлечь ваше внимание в будущем. Вы можете закрепить с помощью быстрых действий или настройки панели инструментов;
• S/MIME: Пользователи могут видеть предложения поиска для получателей из каталога LDAP;
• WkWebview для контекстных надстроек – Контекстные надстройки теперь поддерживаются в WkWebView;
• Автоматическое закрепление надстроек – Надстройки, установленные администратором и пользователем, автоматически закрепляются на панели инструментов для повышения их видимости;
• Поддержка делегирования надстроек – локальная – Пользователи, использующие старый Outlook, могут получить доступ к надстройкам в сценариях делегирования;
• MAU Silent Update – Microsoft Auto-Update может автоматически обновлять приложение Outlook в фоновом режиме без какого-либо вмешательства пользователя и восстанавливать сессию после завершения обновления;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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