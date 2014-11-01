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Функция «Рекомендовано для вас» скоро появится в Microsoft Office

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 15:35
  • Просмотров: 128

Microsoft объявила, что в наборе приложений Microsoft 365 появится функция «Рекомендовано для вас».

С помощью новой функции Microsoft Office отобразит список рекомендуемых файлов на вкладке «Файл» или начальной странице Word, Excel или PowerPoint в Windows. Этот список позволяет вам отслеживать текущую работу и быстро получать доступ к файлам с наиболее ценными для вас действиями, такими как правки, упоминания, комментарии людей, с которыми вы взаимодействуете.

На домашней странице в PowerPoint, Excel и Word вы увидите файлы, рекомендованные Microsoft для вас.

На каждой карточке указано имя файла, а также кто внес изменения или поделился им, а также почему он был рекомендован, например @mentions, недавние правки или комментарии.

Эта функция использует машинное обучение, чтобы предсказать, с какими файлами вы, скорее всего, захотите работать дальше, и представляет их в виде набора карточек, из которых вы можете выбирать. Предлагаются только файлы, к которым у вас есть доступ в OneDrive или SharePoint.

Функция «Рекомендовано для вас» в Office уже доступна на Office.com и Office для Mac, а теперь появится в Office для Windows. В настоящее время эта функция также доступна в Windows для инсайдеров Office по подпискам для бизнеса или предприятий.

Развертывание данной функции начнется в начале июня и завершится к середине сентября.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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