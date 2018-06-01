Приложение Office для Android теперь поддерживает голосовые записи с транскрипцией
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 22:03
- Просмотров: 95
Приложение Office от Microsoft для Android сегодня получило новую функцию - возможность записи голосовых захватов с транскрипцией в реальном времени. Обновление доступно только для пользователей, участвующих в программе бета-тестирования в Google Play Store, и поставляется в версии 16.0.14026.20172.
Захват голоса - довольно простая функция. Вы можете получить к нему доступ с помощью большой иконки «+» в нижней части экрана приложения, а затем просто начать запись, нажав на кнопку микрофона. По умолчанию записи транскрибируются в реальном времени, а затем их можно сохранить в аудиоформате вместе с транскрипцией. Приложение также может распознавать разных говорящих и разделять диалог для каждого из них в транскрипции. Если в транскрипции будут обнаружены ошибки, можно отредактировать текст после записи.
Эта функция, по-видимому, развивает уже проделанную компанией Microsoft работу по созданию голосовых функций, таких как Transcribe for Word, которая была запущена прошлым летом. Мобильное приложение Office стало центром для многих интеллектуальных функций Microsoft Office, что делает его все более универсальным инструментом. Приложение впервые было запущено в прошлом году, и помимо объединения Word, Excel и PowerPoint, оно объединяет такие инструменты, как Microsoft Lens (ранее Office Lens), Forms и локальный беспроводной обмен файлами. Оно также может получать доступ к вашим липким заметкам и открывать PDF-файлы.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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