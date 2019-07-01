Microsoft развертывает темный режим для унифицированного приложения Office на Android
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 20:56
- Просмотров: 120
Microsoft начала развертывать темный режим для унифицированного приложения Office на Android. Опция тематизации для приложения была замечена ранее в этом году и теперь доступна для всех пользователей, добавляя в приложение функцию, которая, по словам Microsoft, «очень востребована». Интересно, что нет ни слова о том, будет ли обновление с опцией тематизации направлено на другие приложения, такие как Word, Excel и PowerPoint.
Компания предлагает пользователям Android вариант темного режима в Outlook и OneDrive. Однако популярный режим еще не появился в других приложениях пакета Office на платформе, хотя он уже давно доступен на iOS. Теперь, когда опция развертывается для унифицированного приложения Office, может пройти совсем немного времени, прежде чем компания развернет функции для отдельных предложений.
Как и в случае с Outlook, приложение автоматически переключается в темный режим в зависимости от настроек системы. Тем не менее, пользователи могут перейти в настройки, чтобы приложение использовало нужную тему, если это необходимо.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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