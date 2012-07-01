Microsoft выпустила функцию Office Scripts для Excel в Интернете
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 23:06
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Еще в 2019 году Microsoft анонсировала Office Scripts - новый способ создания сценариев в Excel для автоматизации повторяющихся задач. Office Scripts позволяют записывать свои действия в рабочую книгу Excel и сохранять ее в виде сценария. Позже вы можете использовать сценарий с Power Automate (ранее Microsoft Flow) для интеграции с вашим рабочим процессом. После создания сценария пользователи могут поделиться им с другими.
Сегодня компания Microsoft объявила об общедоступности Office Scripts в Excel в Интернете для всех правомочных пользователей. Вы можете найти набор функций Office Scripts на вкладке «Автоматизация» на ленте.
В качестве примера предположим, что вы начинаете свой рабочий день с открытия файла .csv на сайте бухгалтерского учета в Excel. Затем вы тратите несколько минут на удаление ненужных столбцов, форматирование таблицы, добавление формул и создание сводной таблицы на новом листе. Действия, которые вы повторяете ежедневно, можно записать один раз с помощью Action Recorder. С этого момента запуск скрипта позаботится обо всем вашем преобразовании в файл .csv. Вы не только избавитесь от риска забыть шаги, но и сможете поделиться своим процессом с другими, не обучая их чему-либо.
Любая коммерческая или образовательная лицензия Microsoft 365, имеющая доступ к настольным приложениям Office Microsoft 365, может получить функцию Office Scripts.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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