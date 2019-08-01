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Инсайдеры Office могут установить сборку 14122.20004

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 02:15
  • Просмотров: 105

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14122.20004).

Outlook

Org Explorer

В Outlook теперь есть Org Explorer, новое приложение, которое позволяет вам контекстуализировать, визуализировать и исследовать людей и команды вокруг вас. Чтобы попробовать, выберите иконку Org Explorer на главной ленте. Вы увидите приятный визуальный дисплей, на котором будут показаны люди из вашей команды или организации; выберите карточку или иконку человека, чтобы просмотреть подробную информацию о нем.



Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли перемещать элементы по папкам в «некоммерческих» лицензионных версиях Outlook;

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой некоторые комментарии не сохранялись при экспорте документа в PDF;
• Исправлена проблема, которая препятствовала редактированию нового комментария в незащищенной области документа при применении Restricted Editing;
• Исправлена проблема, которая связана с ненужной анимацией прокрутки;
• Исправлена проблема, которая вызывала периодические сбои в панели комментариев;
• Исправлена проблема, которая приводила к несоответствию между темой панели редактора и системной темой;
• Исправлена проблема с производительностью, которая связана с работой с большими документами;

Project

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой назначения для запланированных вручную задач могли быть перенесены на неправильную дату;
• Исправлена проблема, из-за которой пул ресурсов не отвечал и не мог быть открыт;
• Исправлена проблема, из-за которой создавалась ошибка при создании кастомной формулы поля, в которой использовались функции ProjectDate */ProjectDur * с определенными параметрами даты или времени;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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