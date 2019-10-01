Инсайдеры Office могут установить сборку 14131.20008
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 23:19
- Просмотров: 40
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14131.20008).
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой ответы на комментарии иногда терялись при совместном редактировании с несколькими пользователями;
• Исправлена проблема, из-за которой интервал между символами увеличивался для определенных шрифтов при их повороте на 90 градусов;
PowerPoint
Известные исправления
• Исправлена проблема, чтобы файл, сохраненный с помощью кнопки «Повторить сохранение» на панели шины, был добавлен в список последних;
Office Suite
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой функция CLP ранее вызывала непроизвольные сохранения в синхронизированный файл (файл, синхронизированный OneDrive);
• Исправлена проблема, из-за которой пользователь не мог редактировать файлы, хранящиеся на серверах OnPrem;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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