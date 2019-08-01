Инсайдеры Office могут установить сборку 21060200
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 15:27
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередную сборку для iOS (Build 21060200).
Word, Excel, PowerPoint
Оживите документы с помощью 3D-анимации
Анимированные 3D-модели могут помочь вам проявить творческий подход, улучшить рассказывание историй и создать документы с глубоким погружением. Раньше на iOS 3D-анимации были статичными; теперь они оживают благодаря невероятно плавному воспроизведению анимации. Чтобы опробовать их, откройте файл с анимированной 3D-моделью на своем iPhone или iPad. Используйте экранные элементы управления, чтобы воспроизвести и приостановить модель, а также повернуть ее в 3D с анимацией.
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Воспроизведение GIF-файлов
Ты просил об этом! До сих пор, даже когда ваши документы, рабочие листы или презентации содержали анимированные GIF-файлы, они отображались только как статические изображения. Теперь вы можете использовать экранные элементы управления для воспроизведения и приостановки анимированных GIF-файлов, оживляя любой документ или презентацию.
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Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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