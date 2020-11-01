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Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.14131.20072

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 03:06
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Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.14131.20072

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Android (Build 16.0.14131.20072).

Office Mobile

Захват голоса в приложениях Office Mobile

Теперь вы можете использовать свой Android-телефон для захвата голосовых записей —таких как быстрые мысли, заметки или интервью — а затем легко ссылаться или работать как с аудио, так и с текстовыми транскриптами.

Новая функция позволяет вам выйти за рамки простых голосовых заметок с возможностью преобразования речи в текст в реальном времени. Она также предлагает синхронизированное выделение текста во время воспроизведения и возможность делиться своим контентом, экспортируя его в другие приложения и службы Microsoft 365 Если вы являетесь подписчиком Microsoft 365, эта функция также может разделять и транскрибировать ввод от разных докладчиков в зависимости от их личности (также известно как диаризация докладчика).

Чтобы опробовать эту функцию, пользователям нужно будет нажать на иконку «+», доступную в нижней части вкладки «Главная». В разделе «Быстрый захват» нажмите «Голос», чтобы запустить функцию захвата голоса. Начните говорить, чтобы записать, и нажмите кнопку «Готово», когда закончите. Чтобы просмотреть запись, выберите голосовую карточку для воспроизведения с синхронизированным выделением текста.



Word

Экономьте время и повышайте точность с помощью текстовых предсказаний

Набор текста на телефоне может быть медленным, а иногда и трудным. Используя текстовые предсказания , вы можете быстрее вводить текст и сокращать количество допущенных вами опечаток.

По мере ввода текста текстовые предсказания будут отображаться в виде бледно-серого текста справа от курсора. Чтобы принять эти текстовые предсказания, просто проведите вправо в любом месте экрана. Если вам не нравится предложение, вы можете продолжить вводить текст или смахнуть влево. (Обратите внимание, что текстовые предсказания включены по умолчанию в Word Android и Office Mobile. Вы можете отключить эту функцию, зайдя в Настройки (в меню «…» в правом верхнем углу) и отключив параметр «Показывать текстовые предсказания при вводе».)

Узнать больше.


Нажмите на изображение для демонстрации


Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
mspoweruser.com
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