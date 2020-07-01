Инсайдеры Office могут установить сборку 14131.20012
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 03:31
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14131.20012).
Outlook
Статус Teams отображается в карточке контакта
Когда вы добавляете заметки о статусе в Teams, чтобы другие знали, как лучше с вами связаться или, например, каково ваше рабочее время, они теперь также отображаются в вашей карточке людей в Outlook. Это позволяет всем видеть ваш текущий статус, независимо от того, взаимодействуют ли они с вами в Teams или в Outlook.
Visio
Добавьте контент AWS в свои диаграммы
Теперь вы можете точно представить свою архитектуру AWS на диаграммах Visio. Microsoft добавила в программу последние фигуры и трафареты AWS, позволяющие создавать диаграммы, отражающие вашу облачную среду AWS. Чтобы получить доступ к этим фигурам, просто введите «AWS» в поле «Search Shapes» на диаграмме и нажмите Enter. Затем выберите соответствующую фигуру AWS из списка результатов, перетащите ее на холст для рисования и поместите в нужное место.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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