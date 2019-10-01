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Инсайдеры Office могут установить сборку 14204.20006

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 09:33
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 14204.20006

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14204.20006).

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой появлялись квадраты при использовании надстройки Microsoft Word Manuscript Paper;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые страницы в предварительном просмотре печати были пустыми;

Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой в списке надстроек Excel у некоторых пользователей появлялись дополнительные записи;
• Исправлена проблема, из-за которой сохраненная рабочая книга отображалась вверху списка последних при сохранении в библиотеку документов SPO;

OneNote

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой копирование ссылки на абзац не всегда перенаправляло на правильную страницу;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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