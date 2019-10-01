Инсайдеры Office могут установить сборку 14204.20006
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 09:33
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14204.20006).
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой появлялись квадраты при использовании надстройки Microsoft Word Manuscript Paper;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые страницы в предварительном просмотре печати были пустыми;
Excel
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой в списке надстроек Excel у некоторых пользователей появлялись дополнительные записи;
• Исправлена проблема, из-за которой сохраненная рабочая книга отображалась вверху списка последних при сохранении в библиотеку документов SPO;
OneNote
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой копирование ссылки на абзац не всегда перенаправляло на правильную страницу;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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