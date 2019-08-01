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Инсайдеры Office могут установить сборку 14210.20004

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 23:49
  • Просмотров: 21
Инсайдеры Office могут установить сборку 14210.20004

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14210.20004).

Outlook

Immersive Reader

Immersive Reader — это инструмент Office, который позволяет вам лучше сосредоточиться на своем контенте. Этот инструмент регулирует интервал текста, цвета, ширину столбцов и многое другое, а также использует фокусировку линии для выделения читаемого содержимого. Эта очень популярная функция в OneNote и Word теперь доступна пользователям Outlook для Windows desktop. Чтобы получить доступ к этой функции, выберите меню «Вид» и нажмите кнопку «Immersive Reader».



Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой комментарии становились доступными только для чтения во время совместной работы;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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