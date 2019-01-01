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Инсайдеры Office могут установить сборку 21061301

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 21:14
  • Просмотров: 85
Инсайдеры Office могут установить сборку 21061301

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 21061301).

Outlook

Исправления

• Календарь: Microsoft исправила проблему, из-за которой для входящих приглашений на собрания (RSVPs) отображалась неправильная дата;
• Приложение: Microsoft исправила нечастый сбой, связанный с настройкой ширины боковой панели;
• Message Compose: Microsoft исправила проблему, из-за которой иногда невозможно было ввести текст выше цитируемого текста оригинального электронного письма при ответе;

Новые или улучшенные функции

• Новый опыт подключения: Если вы новичок в Outlook, позвольте Microsoft провести вас через первоначальную настройку с помощью нового руководства по приветствию и адаптации. Узнать больше;
• Тематика: Outlook теперь поддерживает темы! Настройте свой Outlook, выбрав один из шести доступных цветов. Узнать больше;
• Тосты получают свежий слой краски: Tосты в Outlook имеют улучшенный внешний вид;
• Дополнительные способы сортировки сообщений: Теперь вы можете сортировать сообщения по важности и размеру сообщения;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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