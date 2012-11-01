Первая версия Office для ARM64 теперь доступна для тестеров Windows 11 on ARM
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 23:23
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Инсайдеры Windows уже могут протестировать первую предварительную сборку Windows 11. Теперь они могут получить в свои руки еще одну предварительную версию программного обеспечения от Microsoft, 64-битную версию Office для Windows on ARM. Приложение было перекомпилировано для архитектуры ARM, что обеспечивает лучшую производительность и эффективность при использовании меньшего объема памяти. На этой неделе Microsoft анонсировала версию Office, оптимизированную для ARM, но сейчас она развертывается для тестирования.
Microsoft объясняет, что новая версия Office должна иметь лучшую производительность, лучше обрабатывать большие документы на таких устройствах, как Surface Pro X, и работать с 64-битными надстройками по сравнению с полностью эмулированной версией Office.
Предыдущая версия Office работала в основном на 32-битной версии, при этом части приложения представлялись как x86, чтобы надстройки работали правильно. Сегодняшняя смена переносит Office на более современную 64-битную архитектуру, а также более нативную для ARM.
Microsoft включила Word, PowerPoint, Outlook, OneNote и Excel в качестве приложений ARM64. Другие приложения Office по-прежнему будут работать в режиме эмуляции x64.
Приложения Office используют новую технологию от Microsoft под названием ARM64EC, что расшифровывается как ARM64 Emulation Compatible. Эта технология позволяет разработчикам смешивать и сопоставлять код, изначально созданный для ARM64, с кодом, выполняемым в режиме эмуляции. В результате приложения с зависимостями, которые изначально не поддерживают ARM64, могут работать частично как нативные приложения, а частично в эмуляции.
Office имеет код x64 и устаревшие надстройки, которые не были созданы для Windows 11 on ARM. С помощью ARM64EC Microsoft может перестроить большие части приложения для работы на устройствах ARM, в то время как старые компоненты будут работать в эмуляции.
Чтобы протестировать новые приложения Office, вам необходимо запустить устройство с процессором ARM, например Surface Pro X или Galaxy Book S. Кроме того, на вашем ПК должна быть установлена предварительная сборка Windows 11.
Если у вас есть подходящее оборудование под управлением Windows 11, вы можете выполнить следующие действия:
1. Удалите все 32-битные версии Office, установленные на вашем компьютере.
2. Установите последнюю версию Office с сайта office.com (ваш компьютер автоматически установит версию приложений Office, оптимизированную для ARM).
3. Присоединитесь к программе Office Insider.
4. Обновите свои приложения Office до текущей сборки Beta Channel.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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