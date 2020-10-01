Инсайдеры Office могут установить сборку 14228.20044
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 23:12
- Просмотров: 50
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14228.20044).
Word, PowerPoint, Outlook, Excel
Узнайте, что нового в стандартном мультимедийном контенте
Microsoft постоянно добавляет больше мультимедийного контента в коллекцию Office Premium Creative Content, тщательно подобранную библиотеку стандартных изображений, иконок и многого другого, что поможет вам выразить себя. Теперь вы можете легко обнаружить новейшие дополнения к этой коллекции, так как последний контент будет отмечен иконкой «Новый». Чтобы просмотреть библиотеку контента, щелкните вкладку «Вставка» и выберите «Иконки»; или Картинки> стандартные изображения; или Видео> Стандартные видео. Чтобы увидеть все новое содержимое за месяц, нажмите кнопку «Новая категория».
Word
Подтверждение выбранных разделов больших документов
Microsoft вас слышала! Основываясь на отзывах пользователей, Microsoft добавила возможность проверки выбранных частей документов в Word с помощью панели «Редактор». Это удобная функция, когда вы просматриваете один раздел документа или готовитесь поделиться только этой частью с другими. Чтобы получить доступ к этой функции, просто выберите контент, который вы хотите проверить, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите «Проверить выделение в редакторе».
Узнать больше.
Excel
Получите представление о своей рабочей книге с помощью панели навигации
Панель навигации — это простой способ понять макет рабочей книги, увидеть, какие элементы существуют в рабочей книге, и перейти непосредственно к этим элементам. Независимо от того, являетесь ли вы новым пользователем, знакомящимся с Excel, или опытным пользователем, пытающимся ориентироваться в большой рабочей книге, панель навигации может помочь. Чтобы получить доступ к панели, выберите вкладку «Вид» и выберите «Навигация».
Настройка определения типа данных в Power Query
Excel теперь позволяет настраивать поведение определения типа данных при использовании Power Query для импорта данных из неструктурированных источников. Это позволяет вам настроить, какие типы данных запрос будет обнаруживать и импортировать при выполнении вашего запроса. Чтобы настроить логику определения типа данных для Power Query в Excel, перейдите на вкладку «Данные» и нажмите Получить данные> Параметры запроса, затем выберите вкладку «Загрузка данных» и выберите нужную конфигурацию в параметрах «Определение типа».
PowerPoint
Добавление видео Flipgrid в презентации
Вы поклонник популярного онлайн-инструмента обучения Flipgrid? Теперь вы можете вставлять в свои презентации свои любимые видеоролики или короткометражки Flipgrid. Чтобы попробовать, просто выберите Вставить> Видео> Онлайн-видео, вставьте URL-адрес своего видеоролика Flipgrid или короткого видеоролика и нажмите «Вставить».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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