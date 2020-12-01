Инсайдеры Office могут установить сборку 14315.20008
-
- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 12:13
- Просмотров: 149
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14315.20008).
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой приложение неожиданно закрывалось при вставке ссылки в комментарий;
Outlook
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой пользователь не мог открывать или просматривать электронные письма;
PowerPoint
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой исключение приводило к неожиданному закрытию приложения;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 33
Пользователей: 0
Гостей: 33
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 33
Роботы: Yandex Google
+0Новостей: 13535
+0Комментариев: 39453
+0Пользователей: 10076