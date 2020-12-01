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Инсайдеры Office могут установить сборку 14315.20008

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 12:13
  • Просмотров: 149
Инсайдеры Office могут установить сборку 14315.20008

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14315.20008).

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой приложение неожиданно закрывалось при вставке ссылки в комментарий;

Outlook

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой пользователь не мог открывать или просматривать электронные письма;

PowerPoint

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой исключение приводило к неожиданному закрытию приложения;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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