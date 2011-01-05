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Инсайдеры Office могут установить сборку 14326.20004

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 01:05
  • Просмотров: 23
Инсайдеры Office могут установить сборку 14326.20004

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14326.20004).

Excel

Смотрите общую картину с помощью панели навигации

Получите более четкое представление о сложных рабочих книгах с помощью функции панели навигации. Панель навигации - отличный способ лучше понять макет рабочей книги, просмотреть различные элементы, составляющие рабочую книгу, и перейти непосредственно к этим элементам. Чтобы опробовать эту функцию, выберите вкладку «Вид», а затем нажмите кнопку «Навигация», чтобы открыть панель (или выберите последовательность Alt> W> K, чтобы открыть панель с клавиатуры).

Узнать больше.



Улучшена прокрутка на листах с большими ячейками

Когда вы используете лист с очень большими ячейками, иногда функция «Привязка к сетке» в Excel может затруднить просмотр нужных данных. Microsoft исправила эту проблему, сделав прокрутку намного более плавной — больше не нужно привязываться к строкам и столбцам. Теперь вы можете частично прекратить прокрутку строки или столбца, и Excel не заставит лист привязываться к краям.



Известные исправления

• Исправлена проблема, которая возникала при сохранении в виде данных XML (.xml) из рабочих книг, содержащих карту XML;
• Исправлена проблема, из-за которой прокрутка с помощью касания или сенсорной панели возвращалась к началу таблицы;

Outlook

Ответы: Улучшения в поиске Outlook

Ответы поиска в Outlook — это последняя разработка в области усовершенствования поиска для Outlook, которая поможет вам найти именно то, что вы ищете. Теперь найти нужных людей, файлы и события в календаре стало еще проще: в Outlook лучший ответ отображается в виде карточки в верхней части результатов. Чтобы попробовать, просто выполните поиск по одному из этих типов контента в поле поиска в верхней части окна Outlook (убедитесь, что в качестве области поиска выбран «Текущий почтовый ящик»).

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой электронные письма, повторно отправленные другим пользователем, выглядели отправленными исходным отправителем в организациях, где для параметра SendFromAliasEnabled задано значение True;
• Исправлена проблема, из-за которой делегаты пытались просмотреть перенаправленные запросы на собрание в своей папке отправленных элементов, чтобы увидеть копию собрания менеджера, а не отправленный элемент делегатом;
• Внесено изменение, которое позволяет администраторам отключать постоянное ведение журнала для каждого процесса с помощью групповой политики;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи могли загружать защищенные файлы голосовой почты;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые уведомления в настольной версии Outlook не действовали при установке Office на Win Server 2016;

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой курсор мог не отображаться после разрыва страницы;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Word переставало отвечать на запросы при обновлении поля Table of Contents через VBA, когда было включено отслеживание изменений;
• Исправлена проблема, из-за которой при вставке GIF-файла отображалось уведомление о безопасности;

PowerPoint

Известные исправления

• Исправлена проблема с повторным включением обрезки для изображений внутри объектов SmartArt;
• Исправлена проблема, из-за которой в некоторых ситуациях пользователь не мог использовать специальную вставку для вставки содержимого диаграммы из Excel в PowerPoint;

Project

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой при применении представления или таблицы не отображались все столбцы, которые должны были отображаться;
• Исправлена проблема, из-за которой вы не могли создать визуальный отчет, если в проекте были межпроектные ссылки и фиксированная стоимость;

Office Suite

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой текст на некоторых языках обрезался из-за увеличения размера текста;
• Исправлена проблема с неправильным переносом текста на панели задач для дисплеев с высоким разрешением;
• Исправлена проблема, из-за которой состояние соавторства Fire менялось при переходе на None;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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