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Organization Explorer в Outlook начинает развертываться для инсайдеров Office на Windows

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 18:37
  • Просмотров: 119
Organization Explorer в Outlook начинает развертываться для инсайдеров Office на Windows

Microsoft анонсировала функцию Organization Explorer для Outlook на конференции Build в мае этого года. Это обновление начало развертываться для инсайдеров Office в Beta Channel под управлением версии 2108 или более поздней версии в Windows, хотя, похоже, оно развертывается постепенно.

Функция Organization Explorer позволяет пользователям находить коллег или команды с аналогичными навыками, чтобы помочь им завершить свою работу. «Многие из нас также впервые общаются с новыми коллегами через электронную почту или онлайн-чат. Org Explorer может быстро предоставить вам жизненно важную информацию об их должности, группе, менеджере, коллегах и многом другом, а также помочь вам наладить прочные рабочие отношения», - пояснила команда Office Insider.



Чтобы опробовать эту функцию, инсайдерам Office необходимо будет включить переключатель «Скоро», расположенный в правом верхнем углу экрана. После включения перейдите на левую панель приложения и выберите иконку Org Explorer. Теперь перейдите к панели поиска, введите имя или псевдоним электронной почты любого сотрудника, а затем выберите имя из списка. Наконец, нажмите на карточку, чтобы получить дополнительную информацию о человеке, а также его организации. Кроме того, пользователи также могут открыть Organization Explorer в специальном окне.



Важно отметить, что функция развертывается постепенно, и не все пользователи Outlook увидят её сразу. Microsoft будет продолжать прислушиваться к отзывам пользователей, чтобы улучшить опыт, прежде чем сделать её общедоступной для всех. Функция Organization Explorer доступна только корпоративным клиентам с лицензиями на Microsoft 365 Business, Microsoft 365 E3 или Microsoft 365 E5.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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