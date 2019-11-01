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Инсайдеры Office могут установить сборку 14329.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 00:51
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 14329.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14329.20000).

Word, Excel, PowerPoint, Outlook

Добавление изображений WebP в творения Office

WebP — это современный формат изображений, который обеспечивает лучшее сжатие для публикации изображений в Интернете. Microsoft добавила поддержку изображений WebP в приложениях Office! Чтобы добавить изображение WebP к своему творению в Word, Excel, PowerPoint или Outlook, просто перейдите на вкладку «Вставка», выберите Изображения> Это устройство, выберите свое изображение и нажмите «Вставить».

Узнать больше.



Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема с переключением разделителей после вызова Selection.Parent.Copy;
• Исправлена проблема, из-за которой Excel очищал значение для HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\Common\UserInfo\Company в установках Office, отличных от MSI;

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема с командой Document.Save;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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