Office для Android получит карточки файлов в этом месяце
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- Категория: Office 2019
- Дата: 9-08-2021, 14:52
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Microsoft рада сообщить, что в августе начнется развертывание карточек файлов в приложении Office для Android.
Карточки файлов предлагают богатый и современный способ использования содержимого вашего Office с помощью встроенного предварительного просмотра, контекстной информацией, такой как лицо, предоставившее доступ к файлу, а также контекст, в котором он был передан вам, и быстрые действия с карточкой, которые позволяют вам делиться файлом и сохранять его в автономном режиме.
В рамках этого развертывания карточки файлов с предварительным просмотром будут доступны для ваших файлов Word, Excel, PowerPoint и PDF, хранящихся в ваших учетных записях OneDrive Business и Personal. Файлы Word и PDF, хранящиеся непосредственно на вашем устройстве Android, будут поддерживаться в будущем обновлении.
Как попробовать
Обновите Office до версии 16.0.14228.20138 на своем устройстве Android и войдите в приложение. После успешного входа в систему коснитесь иконки представления карточки файла в разделе «Файлы» на главном экране, чтобы переключиться в представление карточки файла.
Ваши предпочтения просмотра будут сохранены, если вы переключитесь между вкладками «Недавние» и «Общие» или когда вы выйдете и вернетесь в приложение Office в будущем. Вы можете вернуться к представлению списка по умолчанию в любое время, нажав иконку списка в переключателе представлений.
Загрузите приложение Microsoft Office сегодня и будьте в курсе последних событий, чтобы всегда иметь в наличии самые последние функции и улучшения. Карточки файлов будут доступны пользователям по всему миру в течение следующих нескольких недель, поэтому, если вы еще не видите их в своем приложении, вы можете рассчитывать на получение обновления в ближайшее время.
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