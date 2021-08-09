Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Office для Android получит карточки файлов в этом месяце

  • Категория: Office 2019
  • Дата: 9-08-2021, 14:52
  • Просмотров: 285

Microsoft рада сообщить, что в августе начнется развертывание карточек файлов в приложении Office для Android.

Карточки файлов предлагают богатый и современный способ использования содержимого вашего Office с помощью встроенного предварительного просмотра, контекстной информацией, такой как лицо, предоставившее доступ к файлу, а также контекст, в котором он был передан вам, и быстрые действия с карточкой, которые позволяют вам делиться файлом и сохранять его в автономном режиме.

В рамках этого развертывания карточки файлов с предварительным просмотром будут доступны для ваших файлов Word, Excel, PowerPoint и PDF, хранящихся в ваших учетных записях OneDrive Business и Personal. Файлы Word и PDF, хранящиеся непосредственно на вашем устройстве Android, будут поддерживаться в будущем обновлении.

Как попробовать

Обновите Office до версии 16.0.14228.20138 на своем устройстве Android и войдите в приложение. После успешного входа в систему коснитесь иконки представления карточки файла в разделе «Файлы» на главном экране, чтобы переключиться в представление карточки файла.

Office для Android получит карточки файлов в этом месяце


Ваши предпочтения просмотра будут сохранены, если вы переключитесь между вкладками «Недавние» и «Общие» или когда вы выйдете и вернетесь в приложение Office в будущем. Вы можете вернуться к представлению списка по умолчанию в любое время, нажав иконку списка в переключателе представлений.

Загрузите приложение Microsoft Office сегодня и будьте в курсе последних событий, чтобы всегда иметь в наличии самые последние функции и улучшения. Карточки файлов будут доступны пользователям по всему миру в течение следующих нескольких недель, поэтому, если вы еще не видите их в своем приложении, вы можете рассчитывать на получение обновления в ближайшее время.
Илья
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Публичная предварительная версия Microsoft Teams теперь позволяет пользователям выбирать, где открывать файлы Office

Публичная предварительная версия Microsoft Teams теперь позволяет пользователям выбирать, где открывать файлы Office

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.13127.20012

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.13127.20012

Microsoft анонсировала унифицированное приложение Office для iOS и Android

Microsoft анонсировала унифицированное приложение Office для iOS и Android

Инсайдеры Office получили обновление для десктопной версии Office 2016

Инсайдеры Office получили обновление для десктопной версии Office 2016

Запуск Microsoft Office для iOS и Android намечен на начало следующего года

Запуск Microsoft Office для iOS и Android намечен на начало следующего года




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 21
Пользователей: 0
Гостей: 21
Роботы: Mail Ru Yandex Google
+0  
Новостей: 13570
+0  
Комментариев: 39454
+0  
Пользователей: 10077