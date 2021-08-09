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Инсайдерское обновление Office добавило интеллектуальный помощник по написанию в Outlook для Windows

  • Категория: Office 2019
  • Дата: 9-08-2021, 19:31
  • Просмотров: 231

Microsoft объявила, что Microsoft Editor, её интеллектуальный помощник по написанию, который дебютировал в Word и в качестве расширения для веб-браузера, скоро появится в Outlook для Windows. Новая функция начала развертываться среди инсайдеров Office в Beta Сhannel, в котором имеется сборка 14315.10000 или более поздняя версия Outlook для Windows, и Microsoft надеется, что это поможет им лучше писать электронные письма.

«Редактор — это интеллектуальный помощник по написанию, который поможет вам более эффективно донести ваше сообщение и придать вам больше уверенности как писателю и коммуникатору», - пояснила команда Office Insider. «Теперь мы переносим панель редактора в Outlook в ответ на ваши отзывы. Наша цель - упростить процесс корректуры, позволяя вам как быстро проверять свои электронные письма, так и более тщательно совершенствовать и улучшать свой текст».

Чтобы начать работу с Microsoft Editor в Outlook, перейдите на вкладку «Обзор» или «Сообщение» и нажмите кнопку «Новый редактор». Приложение мгновенно откроет специальную панель редактора в правой части экрана, на которой будут показаны все предложения по написанию текущего электронного письма: советы включают исправления орфографии и грамматики, а также другие уточнения, помогающие пользователям повысить лаконичность и ясность.

Предварительная версия Microsoft Editor в Outlook постепенно развертывается среди подписчиков Microsoft 365, участвующих в программе Office Insider. Однако пользователям Outlook необходимо будет использовать приложение на языке, поддерживающем инструменты корректуры, чтобы опробовать эту новую панель редактора.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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