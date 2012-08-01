Microsoft Word позволит пользователям отслеживать собственные изменения в Windows и Mac
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 20:09
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Microsoft объявила о некоторых улучшениях функции отслеживания изменений в Word для Windows и Mac. Компания начала развертывать обновление для инсайдеров Office, которое позволяет им отслеживать собственные изменения только в документах Word.
Если вы не знали, отслеживание изменений — это встроенная функция в Microsoft Word, которая ведет учет всех изменений документа, позволяет пользователям оставлять комментарии и т. д. В настоящее время пользователи могут видеть все изменения, внесенные всеми пользователями, совместно работающими над документом Word, и не дает возможности просто просмотреть свои собственные изменения.
Последнее обновление Office Insider решает эту проблему, предлагая опцию «Только мои». «По умолчанию все изменения отслеживаются при нажатии кнопки «Отслеживать изменения» на вкладке «Вид», вне зависимости от того, сделаны ли изменения автором или другими соавторами. Благодаря этой новой функции теперь вы можете указать Word отслеживать только ваши изменения («Только мои»). Это позволяет вам отслеживать свои собственные изменения, не заставляя других отслеживать свои», - пояснила команда Office Insider.
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Для начала пользователям нужно будет выбрать вкладку «Рецензирование» в любом документе Microsoft Word. Оттуда нажмите кнопку «Отслеживать изменения» и выберите в выпадающем меню опцию «Только мои». Наконец, отредактируйте документ, чтобы добавить комментарии по мере необходимости.
Эта новая функция доступна для тестировщиков в сборках Beta Channel как на Windows, так и на Mac. Это должно помочь пользователям сэкономить время и силы при совместной работе над файлами Word с несколькими авторами. Однако неизвестно, когда эти улучшения будут доступны для пользователей в Интернете.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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