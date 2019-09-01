Инсайдеры Office могут установить сборку 21082406
-
- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 14:19
- Просмотров: 129
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 21082406).
Excel
Исправления
• Исправлена проблема, из-за которой изображения или фигуры мигали или прыгали при увеличении масштаба листа с включенными закрепленными панелями;
• Исправлена проблема, из-за которой Solver открывался на другом рабочем столе, если приложение Excel работало в полноэкранном режиме;
• Исправлена проблема, из-за которой ячейка могла казаться пустой во время редактирования ячейки в строке под ней;
• Исправлена проблема, из-за которой при попытке изменить фильтр в сводной таблице на защищенном листе появлялось неправильное предупреждающее сообщение;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 31
Пользователей: 0
Гостей: 31
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 31
Роботы: Yandex Google
+6Новостей: 13627
+0Комментариев: 39454
+0Пользователей: 10078
Not Found
The requested URL was not found on this server.
Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at slinks.su Port 80