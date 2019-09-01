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Инсайдеры Office могут установить сборку 21082406

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 14:19
  • Просмотров: 129
Инсайдеры Office могут установить сборку 21082406

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 21082406).

Excel

Исправления

• Исправлена проблема, из-за которой изображения или фигуры мигали или прыгали при увеличении масштаба листа с включенными закрепленными панелями;
• Исправлена проблема, из-за которой Solver открывался на другом рабочем столе, если приложение Excel работало в полноэкранном режиме;
• Исправлена проблема, из-за которой ячейка могла казаться пустой во время редактирования ячейки в строке под ней;
• Исправлена проблема, из-за которой при попытке изменить фильтр в сводной таблице на защищенном листе появлялось неправильное предупреждающее сообщение;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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