Инсайдеры Office могут установить сборку 21083001
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 17:38
- Просмотров: 107
Инсайдеры Office получили очередную сборку для iOS (Build 21083001).
Office Mobile
Записывайте голосовые заметки с транскрипцией в реальном времени
Записывать свои мысли и делать заметки с помощью голоса на мобильном устройстве становится все более важным для продуктивной работы. Теперь вы можете записывать голосовые заметки в Office Mobile и расшифровывать их в реальном времени прямо со своего устройства iOS. Для этого коснитесь кнопки «+» в нижней части панели навигации, выберите «Голос» во всплывающем меню «Быстрый захват» и коснитесь иконки микрофона, чтобы начать новую запись. Office также создает автоматическую расшифровку вашей записи, которую можно просмотреть, нажав на голосовую карточку на вкладке «Главная».
Office Mobile, Word, Excel, PowerPoint
Быстрое удаление файла или папки
Теперь вы можете использовать знакомые жесты iOS, чтобы быстро и легко удалить файл или папку. Просто проведите пальцем по имени файла или папки или нажмите и удерживайте имя, и вам будет предложено подтвердить удаление.
Нажмите на изображение для демонстрации
Word, Excel, PowerPoint
Доступ к библиотеке премиум-контента в iOS
Подписчики Microsoft 365 имеют доступ к большой и постоянно растущей библиотеке мультимедийных материалов - изображений, иконок, наклеек, мультяшных человечков и многого другого, - которые они могут использовать для улучшения своих творений в Office. Теперь Microsoft перенесла эту библиотеку на платформу iOS! Чтобы получить доступ к библиотеке премиум-контента в Word, Excel или PowerPoint, просто нажмите Вставить> Изображения> Стоковые изображения. Затем выберите нужный мультимедийный элемент и нажмите «Вставить».
Узнать больше.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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