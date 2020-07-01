Инсайдеры Office могут установить сборку 14503.20002
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 00:17
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14503.20002).
Outlook
Используйте свой голос, чтобы отправлять электронные письма и @mention людям
В нашем все более загруженном мире диктовка электронной почты в Outlook стала очень популярным способом улучшения эффективности. Теперь Microsoft сделала эту функцию еще более мощной, добавив специальные голосовые команды, позволяющие добавлять людей к электронным письмам, упоминать (@name) кого-то в сообщении и отправлять почту — все это используя только свой голос. Чтобы использовать эту функцию, нажмите кнопку «Диктовать» на вкладке «Сообщение» для электронного письма. Затем продиктуйте свое сообщение и попробуйте голосовую команду, например «добавить [имя] в электронное письмо» или «при упоминании [имя]», и наблюдайте за результатами.
Узнать больше.
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой при двойном щелчке для сохранения ненадежного вложения не удавалось сохранить его в сетевых расположениях;
• Исправлена проблема, из-за которой сообщения, созданные с помощью функции Send To, не получали метки чувствительности по умолчанию;
Word, Excel, PowerPoint
Советы по политике Data Loss Prevention
Дополнительные типы чувствительной информации, настроенные в рамках политик Data Loss Prevention (DLP) OneDrive и SharePoint, теперь могут быть обнаружены приложением для отображения подсказки политики. Это обновление также обеспечивает улучшения точности и поддержку глобализации.
Узнать больше.
Excel
Известное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой автоматическая маркировка чувствительности не работала для нескольких арендаторов GCC-H;
PowerPoint
Известное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой при использовании автосохранения файл сохранялся в неожиданном месте; запросы на сохранение в общем расположении сохранялись локально без уведомления;
Project
Известное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой, если десятичным разделителем не являлась точка, ресурсы предприятия не могли быть сохранены при обновлении кастомного поля номера предприятия;
Office Suite
Известное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой символ амперсанда неправильно отображался как подчеркивание в карточке типов данных;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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