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Инсайдеры Office могут установить сборку 14509.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 23:40
  • Просмотров: 37
Инсайдеры Office могут установить сборку 14509.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14509.20000)
.
Word, Excel, PowerPoint

Применяйте метки чувствительности по умолчанию при изменении существующих файлов

До сих пор метки чувствительности по умолчанию, настроенные администратором, автоматически применялись при создании файла. Теперь метки применяются всякий раз, когда документ, рабочий лист или презентация создается или изменяется. Обратите внимание, что вы можете выбрать другую метку, если она лучше соответствует чувствительности данного файла.



Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, которая негативно влияла на скорость набора текста в документе при воспроизведении анимированного GIF-файла;
• Исправлена проблема, из-за которой индикатор сохранения переставал отвечать на запросы;

Excel

Известное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой при копировании и вставке содержимого появлялось предупреждение о нехватке памяти;

PowerPoint

Известное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой рукописный ввод не отображался при вставке слайда PowerPoint в другую программу;

Outlook

Известное исправление

• Исправлена проблема, которая негативно влияла на скорость набора текста в документе при воспроизведении анимированного GIF-файла;

Project

Известное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой метод OrganizerMoveItem Visual Basic Applications (VBA), используемый для перемещения информации кастомного поля из одного проекта в другой, не работал должным образом, если параметр Name опущен;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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