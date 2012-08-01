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Office для Windows получает естественно звучащие голоса при чтении ваших электронных писем и документов

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 21:51
  • Просмотров: 105

Microsoft объявила, что улучшает функцию чтения вслух в Word и Outlook для Windows, делая голоса более естественными. Новые голоса для чтения вслух уже доступны для инсайдеров Office в настольном приложении Microsoft Word, и это должно упростить пользователям создание и просмотр документов.

«Некоторые из вас поделились тем, что, по вашему мнению, оригинальные голоса звучали слишком роботизированно, и вы искали более естественно звучащие голоса для чтения, подобные тем, которые мы предлагаем для функции чтения вслух в Microsoft Edge. В ответ на этот отзыв мы рады добавить эти новые и улучшенные опции», - пояснили команда Office Insider.

Чтобы использовать эту функцию в Word, откройте документ и щелкните место, где вы хотите начать прослушивание. Выберите вкладку «Рецензирование», а затем выберите опцию «Читать вслух». Пользователи смогут выбрать один из естественно звучащих голосов на 64 разных языках.

На момент написания этой новости улучшенная функция чтения вслух доступна только в Word для Windows, и она должна помочь сделать контент доступным для людей с ослабленным зрением. Развертывание этой функции в Outlook было временно приостановлено, но Microsoft заявляет, что она работает над ее расширением.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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