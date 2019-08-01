Инсайдеры Office могут установить сборку 14517.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 21:53
- Просмотров: 107
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14517.20000).
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой изменения не могли синхронизироваться, и прогресс терялся как в синхронизированном файле, так и в файле с локальным резервным копированием;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Word медленно реагировало при использовании высокого процента процессора;
• Исправлена проблема, из-за которой автозамена не работала в современных комментариях;
Excel
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой ошибка ERROR_DISK_FULL появлялась перед началом обслуживания;
• Исправлена проблема, из-за которой заключенные цифровые символы Excel отображались в виде вопросительных знаков;
Project
Известное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой событие beforetaskchange срабатывало дважды и включало неверную информацию при изменении поля предшественников;
Outlook
Известные исправления
• Исправлена проблема, при которой вкладка чувствительности была отключена в окне управления рамками для некоторых пользователей;
• Исправлена проблема, из-за которой поиск не включал элементы из почтового ящика онлайн-архива;
Office Suite
Известное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой пользователь не мог открыть файл .xls/.ppt/.doc в папке, которая была синхронизирована из папки SharePoint с разрешением на чтение;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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