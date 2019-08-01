Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Инсайдеры Office могут установить сборку 14517.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 21:53
  • Просмотров: 107
Инсайдеры Office могут установить сборку 14517.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14517.20000).

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой изменения не могли синхронизироваться, и прогресс терялся как в синхронизированном файле, так и в файле с локальным резервным копированием;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Word медленно реагировало при использовании высокого процента процессора;
• Исправлена проблема, из-за которой автозамена не работала в современных комментариях;

Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой ошибка ERROR_DISK_FULL появлялась перед началом обслуживания;
• Исправлена проблема, из-за которой заключенные цифровые символы Excel отображались в виде вопросительных знаков;

Project

Известное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой событие beforetaskchange срабатывало дважды и включало неверную информацию при изменении поля предшественников;

Outlook

Известные исправления

• Исправлена проблема, при которой вкладка чувствительности была отключена в окне управления рамками для некоторых пользователей;
• Исправлена проблема, из-за которой поиск не включал элементы из почтового ящика онлайн-архива;

Office Suite

Известное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой пользователь не мог открыть файл .xls/.ppt/.doc в папке, которая была синхронизирована из папки SharePoint с разрешением на чтение;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Инсайдеры Office могут установить сборку 13519.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 13519.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 12126.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 12126.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 12112.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 12112.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 12105.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 12105.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12013.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12013.20000




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 29
Пользователей: 0
Гостей: 29
Роботы: Google Yandex
+6  
Новостей: 13719
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10079