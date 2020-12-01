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Инсайдеры Office могут установить сборки 21091201&21091405

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 17:13
  • Просмотров: 170
Инсайдеры Office могут установить сборки 21091201&21091405

Инсайдеры Office получили очередные сборки для Mac (21091201&21091405).

Outlook

Исправления

• Почта: Исправлена проблема, которая вызывала некоторые проблемы с отрисовкой при прокрутке списка сообщений;
• Почта: Исправлены некоторые проблемы с внешним видом панели чтения при запуске Outlook в темном режиме;
• Почта: Исправлена проблема, из-за которой счетчик значков в Dock останавливался, в том числе сообщения электронной почты делегатов в папке «Входящие», после перезапуска Outlook;
• Поиск: Исправлена проблема, из-за которой панель поиска исчезала после изменения темы Outlook;
• Поиск: Исправлена проблема, при которой нажатие клавиши ESC выводило из полноэкранного режима вместо закрытия предложений поиска;

Новые или улучшенные функции

• Почта: Добавлена возможность копирования адреса электронной почты после выбора нескольких получателей (опция также доступна в контекстном меню);
• Поиск: Outlook теперь учитывает предпочтения поиска, чтобы исключить удаленные элементы в представлении беседы;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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