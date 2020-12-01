Инсайдеры Office могут установить сборки 21091201&21091405
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 17:13
- Просмотров: 170
Инсайдеры Office получили очередные сборки для Mac (21091201&21091405).
Outlook
Исправления
• Почта: Исправлена проблема, которая вызывала некоторые проблемы с отрисовкой при прокрутке списка сообщений;
• Почта: Исправлены некоторые проблемы с внешним видом панели чтения при запуске Outlook в темном режиме;
• Почта: Исправлена проблема, из-за которой счетчик значков в Dock останавливался, в том числе сообщения электронной почты делегатов в папке «Входящие», после перезапуска Outlook;
• Поиск: Исправлена проблема, из-за которой панель поиска исчезала после изменения темы Outlook;
• Поиск: Исправлена проблема, при которой нажатие клавиши ESC выводило из полноэкранного режима вместо закрытия предложений поиска;
Новые или улучшенные функции
• Почта: Добавлена возможность копирования адреса электронной почты после выбора нескольких получателей (опция также доступна в контекстном меню);
• Поиск: Outlook теперь учитывает предпочтения поиска, чтобы исключить удаленные элементы в представлении беседы;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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