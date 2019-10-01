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Инсайдеры Office могут установить сборку 14527.20040

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 00:29
  • Просмотров: 178
Инсайдеры Office могут установить сборку 14527.20040

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14527.20040).

Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой цвета заголовков строк и столбцов при частичном выборе не отличались от цвета аквариума в темно-серой теме (присутствует только для пользователей с включенным переключателем Fluent UI Coming Soon);
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи сообщали, что было трудно отличить выбранные вкладки от невыбранных вкладок в светлых темах Office (проблема присутствует только для пользователей с включенным переключателем Fluent UI Coming Soon);
• Исправлена проблема в языке макросов Excel, из-за которой диалоговое окно предупреждения не отображалось в правильном типе;
• Исправлена проблема с числовыми форматами, используемыми в значениях свойств типа данных для неанглоязычных региональных системных настроек;
• Исправлена проблема, из-за которой в некоторых случаях верхние строки могли дублироваться на листах с включенными Freeze Panes;
• Исправлена проблема, из-за которой японский шрифт BizUD Gothic отображался по-разному в разных приложениях Office

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой документ появлялся и исчезал в мерцающем движении;
• Исправлена проблема, из-за которой электронные письма, пересылаемые с длинными URL-адресами изображений, не отображались;
• Исправлена проблема, из-за которой японский шрифт BizUD Gothic отображался по-разному в разных приложениях Office;

Outlook

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой пользователи функции Outlook Shared Calendar Improvements испытывали высокую загрузку процессора;
• Исправлена проблема, из-за которой делегат не мог видеть сведения об организаторе в помощнике по планированию;

PowerPoint

Известное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой подменю открывалось не в том месте в слайд-шоу;

Office Suite

Известное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой Excel теперь имеет больше контроля над событиями ввода, и пользователи могут явно решать, когда они хотят запустить жест PTP;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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