Инсайдеры Office могут установить сборку 14527.20040
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 00:29
- Просмотров: 178
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14527.20040).
Excel
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой цвета заголовков строк и столбцов при частичном выборе не отличались от цвета аквариума в темно-серой теме (присутствует только для пользователей с включенным переключателем Fluent UI Coming Soon);
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи сообщали, что было трудно отличить выбранные вкладки от невыбранных вкладок в светлых темах Office (проблема присутствует только для пользователей с включенным переключателем Fluent UI Coming Soon);
• Исправлена проблема в языке макросов Excel, из-за которой диалоговое окно предупреждения не отображалось в правильном типе;
• Исправлена проблема с числовыми форматами, используемыми в значениях свойств типа данных для неанглоязычных региональных системных настроек;
• Исправлена проблема, из-за которой в некоторых случаях верхние строки могли дублироваться на листах с включенными Freeze Panes;
• Исправлена проблема, из-за которой японский шрифт BizUD Gothic отображался по-разному в разных приложениях Office
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой документ появлялся и исчезал в мерцающем движении;
• Исправлена проблема, из-за которой электронные письма, пересылаемые с длинными URL-адресами изображений, не отображались;
• Исправлена проблема, из-за которой японский шрифт BizUD Gothic отображался по-разному в разных приложениях Office;
Outlook
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи функции Outlook Shared Calendar Improvements испытывали высокую загрузку процессора;
• Исправлена проблема, из-за которой делегат не мог видеть сведения об организаторе в помощнике по планированию;
PowerPoint
Известное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой подменю открывалось не в том месте в слайд-шоу;
Office Suite
Известное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой Excel теперь имеет больше контроля над событиями ввода, и пользователи могут явно решать, когда они хотят запустить жест PTP;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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