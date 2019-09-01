Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Инсайдеры Office могут установить сборку 21092802

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 13:49
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 21092802

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 21092802).

Excel

Исправления

• Исправлена проблема, из-за которой всплывающие подсказки графика перекрывали контекстное меню, если вы щелкали правой кнопкой мыши по графику;
• Обновлена метка в Предпочтения Excel> Изменить, чтобы она гласила «Автоматически вставлять десятичную точку (разряды)» (было «Отображать это количество десятичных разрядов»);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Инсайдеры Office могут установить сборку 21082406

Инсайдеры Office могут установить сборку 21082406

Инсайдеры Office могут установить сборку 12112.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 12112.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 14312.20008

Инсайдеры Office могут установить сборку 14312.20008

Инсайдеры Office могут установить сборку 13430.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 13430.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 13721.20008

Инсайдеры Office могут установить сборку 13721.20008




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 48
Пользователей: 0
Гостей: 48
Роботы: Yandex Google
+12  
Новостей: 13752
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10082