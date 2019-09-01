Инсайдеры Office могут установить сборку 21092802
-
- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 13:49
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 21092802).
Excel
Исправления
• Исправлена проблема, из-за которой всплывающие подсказки графика перекрывали контекстное меню, если вы щелкали правой кнопкой мыши по графику;
• Обновлена метка в Предпочтения Excel> Изменить, чтобы она гласила «Автоматически вставлять десятичную точку (разряды)» (было «Отображать это количество десятичных разрядов»);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 48
Пользователей: 0
Гостей: 48
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 48
Роботы: Yandex Google
+12Новостей: 13752
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10082